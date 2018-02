Actualidade

A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) decidirá, até março, sobre a mudança da sua marca, nomeadamente quanto ao nome que usa junto dos clientes para evitar confusões entre produtos do banco e da mutualista, disse à Lusa o presidente do banco.

"De acordo com a determinação do Banco de Portugal, há um plano a ser preparado e trabalhado. Até março terá de ser tomada uma decisão em termos de marca", afirmou à Lusa Félix Morgado, presidente da CEMG, referindo que em causa está a "denominação" com que o banco se apresenta aos clientes e que poderá mudar para evitar confusões de produtos financeiros da CEMG e produtos financeiros da Associação Mutualista Montepio Geral.

O gestor afirmou que já várias ações foram concretizadas ao longo de 2017 para reforçar junto dos clientes bancários a diferenciação entre a Associação Mutualista Montepio Geral e a Caixa Económica Montepio Geral, incluindo a mudança de nome dos produtos e alteração de imagem dos balcões.