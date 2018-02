Actualidade

Oito restaurantes de Lisboa receberam a classificação máxima do concurso gastronómico "Lisboa à Prova", que premiou um total de 126 estabelecimentos, anunciou hoje a organização.

Os restaurantes A Travessa, Alma, Eleven, Feitoria, Loco, Panorama e Varanda mantiveram os '3 Garfos', já alcançados em edições anteriores desta iniciativa, enquanto o River Lounge é a novidade deste ano - participou pela primeira vez e atingiu o escalão máximo do "Lisboa à Prova".

O concurso, que vai na 11.ª edição, premiou um total de 126 estabelecimentos como os melhores de 2017, dos quais 92 com '1 Garfo' (mais oito do que na edição anterior) e 26 com '2 Garfos' (menos cinco).