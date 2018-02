Actualidade

A Adega Herdade do Freixo, projeto de Frederico Valsassina Arquitetos, em Redondo, distrito de Évora, venceu o Prémio Archdaily Edifício do Ano 2018, na categoria de Arquitetura Industrial, foi hoje anunciado por aquela plataforma internacional, sediada em Nova Iorque.

A Adega Herdade do Freixo/Frederico Valsassina Arquitetos, inaugurada em 2016, com uma área de 1.941 metros quadrados, foi um dos 15 vencedores da edição deste ano dos prémios Archdaily, que contou com quase cem mil votos, nas últimas duas semanas.

Este prémio de arquitetura destaca projetos escolhidos, de entre milhares, pelo público especializado da área de arquitetura, para eleger os 15 melhores apresentados na ArchDaily, no ano anterior (2017).