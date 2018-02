Actualidade

A empresa tecnológica Google assegurou hoje que o espaço que vai abrir em Oeiras não é um 'call center', mas sim um centro de operações com vários serviços, como financeiros, e mostrou-se surpreendida com a discussão.

"Temos 'call centers' [centros de atendimento telefónico], mas o escritório, o centro de inovação que a Google vai abrir para a Europa, Médio Oriente e África em Lisboa não é um 'call center'", garantiu aos jornalistas o diretor de Assuntos Institucionais da Google Portugal e Espanha, Francisco Ruiz Anton.

Falando à margem da apresentação de resultados do primeiro ano do projeto Ateliê Digital, em Lisboa, o responsável mostrou-se também admirado com a polémica gerada em torno do tipo de espaço: "Surpreende-me esta discussão porque é um centro de operações da Google. Não tem sentido essa discussão".