Actualidade

O escritor moçambicano Mia Couto defendeu hoje uma estratégia de dinamismo para promoção do Prémio Camões, quer dentro do espaço falante da lusofonia, quer fora desse espaço, e almejou um "reconhecimento internacional que ainda não tem".

Mia Couto, autor de vários romances, que recebeu o Prémio Camões em 2013, falava na sede do Instituto Camões, em Lisboa, no âmbito do ciclo "Camões dá que falar", que lotou o auditório desta instituição.

O autor de "Terra Sonâmbula" enquadrou as suas declarações, afirmando que o Prémio Camões "é uma grande iniciativa", que se sentiu feliz por ter recebido o galardão, e que "faz sentido ter sido [este ano] entregue a Manuel Alegre". Todavia considerou que "falta fazer qualquer coisa em conjunto, para o prémio ter prestígio e reconhecimento internacional que ainda não tem, até no seu próprio espaço", o da lusofonia.