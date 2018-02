Actualidade

Um tribunal irlandês declarou que a morte do praticante de Artes Marciais Mistas (MMA) português João Carvalho, em 2016, foi "um infortúnio", mas recomendou uma maior organização para a modalidade e mais meios médicos para assistirem os lutadores.

O veredicto foi declarado na quinta-feira no tribunal do Coroner de Dublin, após a audição de uma série de testemunhas durante o 'inquest' (inquérito), um procedimento normal aplicado a todas as mortes súbitas e sem causa natural e que é conduzido por um magistrado.

De acordo com a página eletrónica da estação pública RTE, uma testemunha contou 41 golpes na cabeça, enquanto que o médico legista confirmou como causa da morte uma hemorragia subdural aguda causada por uma pancada forte na cabeça, agravado pela ingestão de resíduos gástricos.