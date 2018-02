Actualidade

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, afirmou hoje que o seu departamento alcançou um acordo para evitar a deportação dos 'sonhadores' (jovens indocumentados que estão no país desde crianças) das forças armadas.

Em declarações a um grupo de jornalistas no Pentágono, Mattis indicou que falou hoje com a sua homóloga do Departamento de Segurança Nacional, Kirstjen Nielsen, para confirmar que nenhum militar no ativo corre perigo" de deportação.

"Quem se alistou, esteja no ativo ou na reserva (...) não está sujeito a qualquer tipo de deportação", esclareceu o general, recusando entrar em detalhes.