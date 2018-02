Actualidade

A Casa Branca quer mudar a forma como mais de 1,5 milhões de funcionários públicos federais são pagos, defendendo aumentos assentes em avaliações em vez do atual sistema, que geralmente aumenta o salário em função dos anos de serviço.

Altos responsáveis do Departamento de Gestão e Orçamento indicaram, solicitando o anonimato, que tal mudança será proposta no âmbito do plano orçamental do Presidente norte-americano, Donald Trump, que será divulgado na próxima segunda-feira.

A proposta abrandaria os aumentos salariais com base no número de anos de serviço, gerando dez mil milhões de dólares em dez anos para aumentos baseados em avaliações de desempenho dos trabalhadores do Estado federal.