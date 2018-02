Actualidade

Funcionários da organização humanitária Oxfam recorreram a prostitutas e pagaram-lhes com o dinheiro da ONG, durante uma missão no Haiti em 2010, noticia hoje o jornal britânico The Times, enquanto a Oxfam nega ter tentado abafar o caso.

Jovens prostitutas foram contratadas por funcionários da Oxfam no Haiti, durante uma missão humanitária, após o sismo de 2010 que fez quase 300.000 mortos, revela o diário londrino.

As trabalhadoras do sexo participaram em orgias em alojamentos e hotéis pagos pela ONG, segundo uma fonte que diz ter visto imagens de uma dessas noites, em que as raparigas envergavam 't-shirts' da Oxfam.