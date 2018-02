Síria

Dois 'jihadistas' britânicos do grupo Estado Islâmico (EI), cúmplices de "Jihadi John", foram capturados na Síria por uma força árabe e curda aliada de Washington, indicou hoje um responsável militar norte-americano.

Trata-se de dois membros da "célula de execução" do EI conhecida como "The Beatles", e a sua captura ocorreu no início de janeiro no leste da Síria, precisou o responsável norte-americano, em comunicado.

O quarteto é acusado de ser responsável pela detenção e a decapitação de cerca de 20 reféns, nomeadamente de ocidentais, entre os quais os jornalistas norte-americanos James Foley e Steven Sotloff e o trabalhador humanitário norte-americano Peter Kassig.