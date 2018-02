Actualidade

A Direção-geral da Saúde (DGS) garante que está a ser feita uma avaliação de risco na zona de Paio Pires, Seixal, junto à Siderurgia Nacional, e adianta que tomará medidas para que a população seja devidamente esclarecida.

Em entrevista à agência Lusa, a diretora-geral da Saúde, no cargo há menos de dois meses, comentava assim o movimento de cidadãos 'Os Contaminados', criado no concelho do Seixal, que já apresentou uma queixa na União Europeia a denunciar problemas ambientais relacionados com a Siderurgia Nacional e a apelar à intervenção internacional para a sua resolução.

Graça Freitas indicou que a "avaliação prévia do risco" está a ser feita, estando o assunto nas mãos do delegado de saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo.