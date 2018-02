Actualidade

O encerramento parcial das instituições federais dos Estados Unidos entrou em vigor às 00:00 (05:00 de Lisboa), após a suspensão do debate sobre um acordo orçamental fundamental na quinta-feira à noite, no Senado.

Perante a oposição de um senador a esta proposta de lei, que permite o financiamento do Estado até 2019, a câmara alta do Congresso decidiu suspender a sessão e retomá-la às 00:01 de sexta-feira, com vista a uma nova votação que poderá ocorrer durante a noite.

É a segunda vez em três semanas que há uma paralisação parcial das instituições do Estado federal ("shutdown") que, sem financiamento, não dispõe de dinheiro e tem de pôr "tecnicamente" no desemprego centenas de milhares de funcionários públicos, dos serviços fiscais aos parques nacionais.