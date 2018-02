Actualidade

Uma pequena subida das temperaturas mínimas vai trazer um Carnaval menos frio, mas molhado, sobretudo nas regiões do Norte e Centro, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Amanhã [sábado] não se prevê precipitação e será o regresso de um dia pouco nublado, com mais nebulosidade para o final do dia nas regiões acima do sistema montanhoso Montejunto/Estrela e haverá uma pequena descida da temperatura mínima, na ordem dos 2 a 3 graus", disse à agência Lusa Maria João Frada, do IPMA.

A meteorologista explicou ainda que, no domingo, a chuva vai regressar, sobretudo no Norte e Centro, com a probabilidade a variar entre os 60% e os 80%.