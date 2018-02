Actualidade

Portugal exportou produtos no valor de 2.128 milhões de dólares em 2017, um crescimento de 34,69%, num ano em que as trocas comerciais entre os dois países desceram 0,17%, foi hoje divulgado.

Dados oficiais publicados no portal do Fórum Macau e com base nas estatísticas dos Serviços de Alfândega chineses, Lisboa vendeu a Pequim produtos no valor de 2.128 milhões de dólares (cerca de 1,7 mil milhões de euros), enquanto da China chegaram produtos no valor de 3.480 milhões de dólares.

Apesar de as trocas comerciais, no valor de 5.608 milhões de dólares, ainda serem favoráveis à China, ao longo de 2017 Portugal pagou, em valor, menos 13,81% em produtos a Pequim.