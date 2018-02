Actualidade

Os partidos uniram-se hoje na aprovação de cinco projetos de resolução, na Assembleia da República, a favor da criação do Arquivo Sonoro Nacional, prometido desde 2006.

Doze anos depois da proposta inicial, num Governo socialista, o parlamento aprovou cinco projetos de resolução (PSD, PS, BE, CDS e PEV), mas chumbou um projeto de lei do PCP que criava o arquivo.

No debate, o PSD, através de Helga Correia, foi o primeiro a falar e para criticar o atraso do atual Governo, do PS, que se diz "tão amigo da Cultura", a pôr em pratica este arquivo, essencial para preservar a memória.