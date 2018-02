Actualidade

As exportações portuguesas de têxtil e vestuário atingiram em 2017 um "recorde absoluto", aumentando 4% face ao ano anterior e somado 5.237 milhões de euros, divulgou hoje a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP).

Em comunicado, a ATP destaca que as exportações de matérias têxteis "estiveram muito mais dinâmicas no último ano", registando um crescimento de 10%, enquanto as exportações de vestuário aumentaram 3% e as de têxteis para o lar subiram 1%.

Espanha continuou em 2017 a liderar o 'ranking' dos principais destinos do setor, com uma quota de 34% mas, pela primeira vez nos últimos anos, registou uma queda de 0,6%, ou seja, menos 10 milhões de euros face a 2016, para um total de 1.772 milhões de euros.