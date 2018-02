Actualidade

A exposição da artista Joana Vasconcelos no Museu Guggenheim Bilbao, que é inaugurada em junho, vai incluir 14 peças novas, entre as quais um anel solitário, com três toneladas, feito com jantes de carros e copos de cristal.

"I'm your mirror", que estará patente de 29 de junho a 11 de novembro, será composta por "cerca de 35 obras, 14 das quais novas", incluindo uma máscara veneziana, "feita com 231 molduras de duplo espelho e que tem um peso aproximado de 2,5 toneladas" e um solitário, com "112 jantes de carro e 1.324 copos de cristal, que pesa cerca de três toneladas", revelou a artista hoje, numa conferência de imprensa em Lisboa.

A máscara e o solitário são duas das obras que ficarão expostas no exterior do museu, tal como o "Pop Galo", um gigantesco Galo de Barcelos em azulejo e luzes LED, que iniciou no final de 2016 em Lisboa uma itinerância por várias cidades do mundo.