Actualidade

O Conselho de Administração da RTP comprometeu-se a reformular todos os contratos definidos como "prestação de serviços" na televisão pública, avançou hoje o Sindicato dos Jornalistas (SJ), em comunicado.

De acordo com o sindicato, numa reunião com o presidente do Conselho de Administração da RTP, o responsável terá usado a expressão "lapso" para explicar a "inaceitável redação dos denominados contratos de prestação de serviços, apresentados nos últimos dias aos jornalistas falsos recibos verdes".

No encontro com a direção do sindicato, "o presidente do Conselho de Administração comprometeu-se a reformular todos os contratos definidos como 'prestação de serviços', assinados ou ainda por assinar", conta o SJ.