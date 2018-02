Actualidade

As propostas de alteração da carreira de médico veterinário municipal, do CDS-PP, PAN e PCP, para reforçar a sua atuação enquanto autoridade sanitária em cada concelho, foram hoje aprovados na generalidade no parlamento.

Os projetos de lei do CDS-PP, PAN (Pessoas-Animais-Natureza) e PCP visam alterar a carreira de médico veterinário municipal e, apesar de algumas divergências, todas as forças políticas reconheceram a necessidade de reforçar as condições de atuação destes profissionais.

As três propostas foram aprovadas por maioria na generalidade, no plenário, e baixaram para apreciação na especialidade na comissão de Agricultura e Mar.