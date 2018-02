Actualidade

O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho exigiu hoje ao Governo um debate "urgente" sobre a reprogramação do Quadro de Referência Estratégico Nacional, por considerar que "o Norte tem uma palavra a dizer" nesse processo.

"Fica aqui o desafio ao Governo, ao senhor ministro do Planeamento e das Infraestruturas e ao Conselho Regional do Norte [órgão consultivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte - CCDR-N] para que o Norte tenha uma palavra a dizer sobre a reprogramação do 2020", afirmou José Maria Costa.

O socialista, que falava em conferência de imprensa, adiantou que em maio de 2017 a CIM do Alto Minho pediu uma reunião do Conselho Regional da CCDR-N para discutir o assunto, que, "até hoje, não se realizou".