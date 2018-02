Actualidade

O Brasil concedeu a Angola um financiamento de dois mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros) para financiar trocas comerciais e promover o investimento entre os dois países, anunciou hoje, em Luanda, o chefe da diplomacia brasileira.

Aloysio Nunes fez o anúncio em declarações aos jornalistas à saída da audiência com o Presidente angolano, João Lourenço, cuja visita ao Brasil está marcada para 03 de maio.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil chegou hoje a Luanda, para uma visita de 24 horas, tendo já reunido com o seu homólogo angolano, Manuel Augusto, com o qual passou em revista o estado das relações bilaterais, quer sobre questões políticas quer sobre questões da cooperação.