Portugal "vai ter que alinhar" o seu sistema de exames com o novo modelo de flexibilização e perfil do aluno, defendeu hoje o diretor para a Educação da OCDE, numa conferência em Lisboa dedicada à autonomia e flexibilização curricular.

Andreas Schleicher disse, a propósito da experiência-piloto da flexibilização curricular que decorre este ano em centenas de escolas que se voluntariaram para o projeto, que há uma "tensão" nas salas de aula entre o novo perfil dos alunos e os exames nacionais no final do ano, entre o novo modelo que, segundo Schleicher, é a forma como os professores gostariam de dar as suas aulas, e a responsabilidade de ter alunos capazes de responder às provas que determinam o acesso ao ensino superior.

Nos slides de apresentação que iam passando durante a sua intervenção surge a questão, que o diretor da OCDE colocou como "o dilema: ensinar para o mundo de amanhã ou para o exame nacional?".