Actualidade

Os taxistas desconvocaram as ações de protesto marcadas para a próxima quinta-feira, que incluía uma marcha a pé e uma vigília à porta da Procuradoria Geral da República, informaram hoje as associações representativas do setor.

"Foi tudo cancelado. Não fazia sentido manter de pé o protesto, quando a senhora Procuradora-geral da República nos chamou e recebeu. Transmitimos todas as nossas preocupações", disse à Lusa Carlos Ramos, presidente da Federação Portuguesa do Táxi.

O responsável referiu que aguardam agora "por resultados concretos" do encontro.