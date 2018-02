Actualidade

Sete empresas apresentaram propostas para a remoção do navio "Mestre Simão", que encalhou no início de janeiro no porto da Madalena do Pico, anunciou hoje o capitão do porto da Horta, Rafael da Silva.

"Tivemos a informação de que foram apresentadas sete propostas", assegurou o responsável pela autoridade marítima, acrescentando que o grupo de seguradoras que está a acompanhar o processo vai agora avaliá-las "tendo em mente a exequibilidade dos planos", sem, no entanto, "descurar os aspetos financeiros".

Segundo explicou, esse prazo de avaliação poderá demorar "entre uma a duas semanas", seguindo-se a apresentação final de um ou mais planos de remoção do navio "Mestre Simão", que assegurava o transporte de passageiros e viaturas entre as ilhas do Triângulo (Faial, Pico e São Jorge).