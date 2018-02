Actualidade

O diretor-geral da Font Salem, Antoni Folguera, apelou hoje, em Santarém, ao fim da "discriminação" fiscal que considera existir no setor cervejeiro em Portugal.

Em declarações à Lusa à margem da apresentação do Plano Estratégico Rumo a 2020, que representa um investimento superior a 40 milhões de euros nos próximos três anos para duplicação da capacidade de produção da fábrica de Santarém, Antoni Folguera lamentou a taxa de IVA e o Imposto Especial impostos ao setor.

Para o responsável da cervejeira espanhola, o imposto especial "é o dobro" do que existe em Espanha e não incide no setor do vinho, que é também "muito popular em Portugal", criando ao setor cervejeiro português uma "barreira" que o impede de evoluir como acontece no país vizinho.