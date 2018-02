Actualidade

O Governo britânico anunciou hoje que está a reavaliar a sua cooperação com a organização humanitária Oxfam, após notícias segundo as quais responsáveis usaram dinheiro da ONG para pagar prostitutas no Haiti, depois do sismo de 2010.

A Oxfam é uma confederação de instituições humanitárias cuja sede se situa em Oxford, no Reino Unidos.

Segundo o diário britânico The Times, funcionários da ONG contrataram prostitutas em 2011, no Haiti, durante uma missão realizada após o sismo que destruiu o país em 2010 e fez quase 300.000 mortos.