Cerca de 140 mil pessoas poderão ficar em situação de vulnerabilidade nutricional aguda em Cabo Verde se não chover este ano, estimaram as Nações Unidas, no final de uma missão para avaliar o impacto socioeconómico da seca no país.

A estimativa foi feita pelo Escritório das Nações Unidas para Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA), no final de uma missão de duas semanas de uma equipa de peritos da UNICEF, PNUD, OMS, ONUMulheres, FAO e PAM.

A missão está em Cabo Verde para avaliar o impacto da seca nas populações mais vulneráveis e identificar intervenções prioritárias e, na sequência do trabalho no terreno, irá elaborar um plano de respostas para fazer face à situação, estando a sua apresentação prevista para o dia 25.