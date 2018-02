Actualidade

O escritor moçambicano Mia Couto defendeu, na cidade da Praia, que os países africanos lusófonos "estão no grau zero" de conhecimento cultural mútuo, adiantando que continua a "existir um triângulo tipicamente colonial" no seu relacionamento.

"Estamos no grau zero. Para conhecer o que se passa ou o que se faz em Cabo Verde ou em Angola ou na Guiné-Bissau ou em São Tomé e Príncipe tenho de ir à Europa, passo por Portugal. Esse triângulo tipicamente colonial continua a existir", disse Mia Couto.

O escritor moçambicano está em Cabo Verde, onde hoje será recebido pelo chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, depois de sexta-feira ter participado numa conversa no âmbito do festival literário Morabeza.