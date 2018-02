Actualidade

Seis soldados dos Camarões foram mortos por caçadores furtivos de elefantes que os tentavam prender no Parque Nacional de Bouba Ndjida, no noroeste do país, confirmaram à EFE as autoridades locais.

De acordo com a mesma fonte, os militares sofreram uma emboscada, tendo os caçadores furtivos, que estavam fortemente armados, aberto fogo sobre eles.

Os caçadores seriam posteriormente apanhados por outros militares.