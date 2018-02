Síria

As forças aliadas do regime sírio, que incluem Hezbollah, Irão e Rússia, negaram hoje qualquer violação do espaço aéreo israelita com um drone, que desencadeou uma intervenção aérea de Israel.

O Exército de Israel anunciou hoje que lançou um ataque em grande escala contra objetivos iranianos na Síria e o sistema de defesa antiaéreo sírio, depois de um caça israelita ter sido abatido esta manhã e em resposta à incursão na última noite de um drone iraniano em espaço aéreo israelita.

Num comunicado, o comando conjunto das forças aliadas para as operações na Síria das forças sublinha que nenhum drone penetrou o "espaço aéreo da Palestina ocupada" e denunciou "mentiras do Estado hebreu.