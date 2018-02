Actualidade

A líder do CDS-PP acusou hoje, no Entroncamento, a esquerda de não estar "nada preocupada em proteger a população mais vulnerável e mais frágil", lamentando o chumbo do pacote legislativo para proteção dos mais idosos, apresentado pelo seu partido.

Assunção Cristas, que hoje visitou o mercado municipal do Entroncamento (distrito de Santarém), no âmbito da iniciativa "Ouvir Portugal", acusou as "esquerdas unidas", que na sexta-feira chumbaram a proposta centrista para criminalização dos maus tratos e do abandono de idosos, de não estarem "nada preocupadas em proteger a população mais vulnerável e mais frágil".

Cristas escusou-se a comentar se a afirmação do secretário-geral da UGT, Carlos Silva, de que há setores preparados para greves no caso de não haver aumentos na Função Pública, pode fragilizar o Governo.