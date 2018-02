Síria

A Rússia apelou hoje a todas as partes "contenção" na Síria e considerou "completamente inaceitável" pôr em perigo a vida de soldados russos, na sequência dos ataques aéreos israelitas.

"Apelamos com insistência a todas as partes envolvidas para se conterem e evitarem qualquer ato que possa complicar ainda a situação", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros russo num comunicado.

No comunicado, Moscovo sublinha que recebeu "com grande preocupação os ataques à Síria" e que está sobretudo preocupado com "uma escalada tanto dentro como em torno das zonas de baixa de tensão na Síria, que foram um fator importante para a diminuição da violência em território sírio".