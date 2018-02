Actualidade

Dois militares turcos morreram hoje na queda de um helicóptero das Forças Armadas no Sul da Turquia, junto à fronteira com a Síria, anunciaram as autoridades do país.

O anúncio da queda do helicóptero foi feito na televisão pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que disse que o aparelho "foi abatido" e que os responsáveis pagarão por isso.

Entretanto, já depois dessas declarações, o primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, afirmou que "não há provas de que este seja o resultado de uma intervenção externa" e que continuam as investigações para apurar o que se passou.