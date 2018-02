Actualidade

O treinador do Sporting assumiu hoje a responsabilidade de regressar aos triunfos na receção ao Feirense, para a 22.ª jornada da I Liga de futebol, no domingo, admitindo dificuldades devido às lesões e aos castigos no plantel.

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, Jorge Jesus reconheceu que as derrotas com o Estoril Praia (2-0), para o campeonato, e com o FC Porto (1-0), para a Taça de Portugal, "não dão moral a ninguém", mas relembrou que o Sporting é a única equipa que tem já um título conquistado: a Taça da Liga.

"Vamos voltar a nossa casa. Saímos daqui em primeiro lugar, com um título conquistado, e agora vamos voltar, mas não em primeiro. O Feirense é uma equipa muito forte de bola parada e tem um bom treinador. A nossa responsabilidade é de ganhar e temos de fazer tudo para ganhar. Vamos ter dificuldades, não só em função da equipa do Feirense, mas também porque temos jogadores lesionados e castigados", referiu.