Actualidade

O Sporting de Braga venceu hoje na receção ao Vitória de Setúbal por 3-1, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, colocando termo à série de seis jogos sem perder dos setubalenses.

O Sporting de Braga regressou às vitórias, depois do desaire no terreno do FC Porto (3-1), com golos de Raul Silva, aos 25 minutos, Paulinho, aos 65, na conversão de uma grande penalidade, e Ricardo Esgaio, aos 83, enquanto André Pereira reduziu para o Vitória de Setúbal, aos 87.

Os bracarenses seguem no quarto lugar do campeonato, com 46 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal, que não perdia há seis jogos, permanece no 16.º lugar, com os mesmos 18 pontos do Estoril Praia, 17.º e penúltimo, que visita o Moreirense, 15.º com 19, na segunda-feira e tem menos um jogo disputado.