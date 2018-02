Futsal/Euro

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou hoje a equipa portuguesa pela conquista do título de campeão europeu de futsal, sublinhando que é um triunfo merecido.

"Portugal é Campeão Europeu de Futsal! Parabéns", escreveu António Costa no Twitter.

No 'tweet', publicado minutos depois do final do jogo contra a Espanha, que decorreu em Ljubljana, António Costa acrescentou ainda: "Merecem este título. Viva Portugal!".