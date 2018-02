Futsal/Euro

O capitão da seleção portuguesa de futsal, Ricardinho, foi hoje eleito o melhor jogador do Europeu de 2018, após a vitória lusa frente à Espanha na final, por 3-2, após prolongamento, juntando este título ao de melhor marcador.

O ala dos espanhóis do Inter Movistar deu vantagem a Portugal na final, logo no primeiro minuto, aumentando para 22 o registo recorde de golos em fases finais, com o sétimo na edição de 2018.

O melhor jogador do mundo em 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017 tornou-se no primeiro português a receber este troféu, após o encontro decisivo, no qual foi substituído devido a lesão.