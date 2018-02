Actualidade

O presidente colombiano Juan Manuel Santos assegurou hoje que "já estão em pleno funcionamento" as medidas adotadas pela Colômbia para lidar com chegada diária de milhares de venezuelanos que fogem da crise no seu país.

A garantia foi dada durante um passeio a pé na ponte José Antonio Páez, sobre o rio Araúca, que separa os dois países. Santos repetiu apelos ao povo colombiano para que os venezuelanos sejam "acolhidos generosamente".

Segundo estimativas das autoridades colombianas, todos os dias 35 mil venezuelanos cruzam a fronteira com a Colômbia por causa da crise que assola o país presidido por Nicolás Maduro. Muitos procuram remédios e bens essenciais, cada vez mais escassos na Venezuela, e grande parte procura estabelecer-se definitivamente na Colômbia.