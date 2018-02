Actualidade

Tendo no horizonte as cruciais eleições nacionais de 2019, o principal partido pró-curdos da Turquia elege hoje uma nova direção, que deverá substituir o carismático líder Selahattin Demirtas, preso há dois anos por acusações de terrorismo.

O Partido Democrático dos Povos (HDP) é o único partido com representação no Parlamento turco que se opõe à ofensiva militar que o país presidido por Recep Tayyip Erdogan está a levar a cabo no enclave de Afrin, contra as Unidades de Proteção do Povo Curdo Sírio (YPG).

A Turquia desencadeou a operação militar em 20 de janeiro para desalojar o YPG de Afrin, invocando motivos de segurança nacional. Ancara considera o grupo uma organização terrorista e um prolongamento da rebelião no interior das suas fronteiras, que tem combatido há mais de três décadas pela autonomia das regiões do Curdistão.