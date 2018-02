Actualidade

Abrir outras portas à comunidade portuguesa no Canadá no mercado de trabalho, além dos setores da construção e da limpeza, foi o objetivo de uma Feira de Emprego, realizada sábado, em Toronto, por uma associação portuguesa.

Promovida pelo First Portuguese Canadian Cultural Centre, em Toronto, uma das associações portuguesas mais antigas do Canadá (62 anos), a iniciativa foi financiada pelo governo do Ontário, através do projeto 'Abrir Caminho'.

"Infelizmente uma das queixas que recebemos [na First Portuguese] é de que só há vagas para a construção e limpeza para quem fala pouco inglês, ou fala apenas português. Queríamos dar mais oportunidades à nossa comunidade, abrir-lhes as portas", disse à agência Lusa Diana Couto, a presidente do First Portuguese, durante o evento.