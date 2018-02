Actualidade

O presidente colombiano Juan Manuel Santos avisou hoje que "dificilmente" serão reabertas as negociações de paz com o Exército de Libertação Nacional (ELN), uma vez que esta guerrilha armada persiste em cometer atos de violência.

O ELN assumiu no sábado a autoria de explosões que danificaram uma ponte e uma estrada no norte do país. As explosões, que não provocaram vítimas, marcaram o início da chamada "greve armada", que pretende obrigar o Governo colombiano a sentar-se de novo à mesa das negociações.

"Mais uma vez, o ELN toma uma atitude de total incoerência. Após dizer que quer que busquemos a paz, contradiz-se nos factos. Enquanto não houver coerência por parte do ELN não será possível reabilitar os diálogos", avisou Santos.