Actualidade

Uma produção polaca e um filme de animação franco-turco são os vencedores dos principais prémios do Festival Internacional de Cinema de Clermont-Ferrand, dedicado à curta-metragem, que encerrou na noite de sábado, na cidade francesa.

O Grande Prémio da competição internacional, de acordo com a lista de vencedores da 40.ª edição do festival, foi para o filme polaco "Drzenia", de Dawid Bodzak, obra de 'suspense' em torno de um grito numa floresta. O comportamento de uma família, numa festa, domina a produção sueca "Skuggdjur, de Jerry Carlsson, e conquistou o Prémio do Júri.

"Bonobo", produção suíça, dirigida por Zoel Aeschbacher, sobre a dinâmica de um grupo num abrigo social, conquistou o Prémio do Público, na competição internacional.