Actualidade

A Fundação Calouste Gulbenkian recebe hoje a quinta edição do ECHO Rising Stars, um programa que coloca em circulação jovens valores da música europeia, num dia de portas abertas ao público.

Todos os concertos apresentados no âmbito do ciclo da European Concert Hall Organization (ECHO), organizado pela quinta vez na Gulbenkian, e, pela terceira, no dia de portas abertas, são de entrada gratuita, mediante o levantamento prévio do bilhete.

Pelo espaço vão passar o trompetista húngaro Tamás Páfalvi, o violinista austríaco Emmanuel Tjeknavorian, a cantora holandesa Nora Fischer, o quarteto de cordas Van Kuijk, a violetista sueca Ellen Nisbeth e o percussionista austríaco Christoph Sietzen.