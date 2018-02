Actualidade

Oito pessoas morreram, entre as quais três crianças, e 15 ficaram feridas devido ao despiste de uma autocarro no sul do Paquistão, revelaram hoje as autoridades locais.

Um oficial da polícia de Mastung revelou que o autocarro circulava em excesso de velocidade e sob forte chuva no momento do acidente.

O motorista terá perdido o controle da viatura, que mergulhou numa vala.