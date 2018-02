Actualidade

Dezasseis 'jihadistas' foram mortos e outros 34 detidos no norte e centro da península egípcia do Sinai, no âmbito da operação anti-'jihadista' desencadeada na sexta-feira, anunciou hoje o exército do Egito.

Denominada "Sinai 2018", esta operação militar, lançada a um mês e meio das eleições presidenciais do Egito, mobiliza a Força Aérea e a Marinha, em toda a zona do Sinai, região onde a fação local do grupo extremista Estado Islâmico realiza regularmente ataques terroristas.

As regiões do Delta do Nilo, no norte, e do deserto ocidental, que faz fronteira com a Líbia, também estão abrangidas por esta operação.