O cravista alemão Andreas Staier gravou um disco com a Orquestra Barroca Casa da Música, dedicado ao barroco português, que terá edição global pela Harmonia Mundi, na continuação de uma "colaboração muito boa" que inclui uma digressão internacional conjunta.

Staier, artista associado em 2018 da Casa da Música, no Porto, e um dos principais nomes do cravo e pianoforte a nível global, assumiu também a direção musical da orquestra, durante a gravação do disco, que inclui obras do português Carlos Seixas (1704-1748), definido pelo cravista como "um grande compositor", um dos grandes nomes da música no século XVIII.

No programa figuram os dois Concertos para cravo, em Sol menor e Lá maior, do compositor de Coimbra, que foi cravista e organista da corte de D. João V, além de peças de Domenico Scarlatti (1685-1757), italiano com quem se cruzou na corte portuguesa, "Alla Portugesa", uma das "Bizzarie Universali, op.8", do inglês William Corbett (1680-1748), e ainda uma versão para orquestra de cordas da "Música Noturna das Ruas de Madrid", do italiano Luigi Boccherini (1743-1805), que compôs grande parte da sua obra em Espanha.