Actualidade

A consultora BMI Research considera que os maiores riscos para a economia angolana são a dependência da evolução do preço do petróleo e o aumento do custo da dívida externa por via da depreciação da moeda local.

"Os principais riscos são um falhanço na recuperação dos preços do petróleo, que colocaria pressão adicional na taxa de câmbio oficial", lê-se na análise destes consultores à economia de Angola, na qual sublinham que "as depreciações [do kwanza] aumentam o custo da dívida externa, subindo o risco de incumprimento financeiro ('default')".

Na mais recente análise de risco, os analista desta consultora detida pelo grupo da agência de 'rating' Fitch escrevem que "as perspetivas de um crescimento mais sustentável sob o novo Governo continuam magras, apesar de várias mudanças em posições importantes no governo".