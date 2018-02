Actualidade

O Presidente da República recebeu hoje a seleção portuguesa de futsal, acabada de se sagrar campeã europeia, no Palácio de Belém, Lisboa, salientando o rigor no trabalho sem o qual os génios não chegam a lado algum.

"Humildade significa fazer e ganhar cada jogo com grande consistência e cada jogo é um recomeço como se não tivesse ficado nada para trás e, depois, aquilo de que se fala pouco - rigor no trabalho. Muitas vezes, temos a teoria de que basta um génio ou talento sem trabalho para se chegar a um objetivo. Isso não existe. O mundo está cheio de génios que não chegaram a sítio nenhum por falta de trabalho", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, na sala das bicas da residência oficial do chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou que, recentemente, o país "viveu momentos de grande alegria e uniu-se, mas também momentos de profunda tristeza", unindo-se igualmente, em referência às tragédias dos fogos florestais de 2017 e outras conquistas desportivas, e agradeceu aos jogadores portugueses por contribuírem no início de 2018 para o aumento da autoestima e do orgulho nacionais, definindo-os como "geniais!".