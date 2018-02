Actualidade

O Carnaval de Ovar saiu hoje à rua com tempo nublado e alguma chuva, mas ainda assim com as bancadas de 4.100 lugares sentados esgotadas, para um desfile que tem a reputação de "genuíno" e "mais português".

O presidente da Câmara Municipal, Salvador Malheiro, assume que "é sempre um impasse muito grande" quando há que decidir se o desfile se realiza ou é cancelado devido às condições climatéricas, mas revelou que todos os grupos se mostraram empenhados em concretizar a festa quando auscultados sobre os efeitos do tempo no seu desempenho.

A venda de bilhetes para espectadores apeados ressentiu-se um pouco, mas a bancada de lugares sentados estava "completamente cheia há muitos dias", para o que terá contribuído o carisma próprio dos carros alegóricos concebidos em Ovar, a complexidade dos trajes dos figurantes e a escolha de temas sempre de humor popular, evitando ferir suscetibilidades políticas.