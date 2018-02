Actualidade

O Governo britânico ameaçou hoje retirar apoios públicos a todas as organizações não governamentais (ONG) que não colaborem com as autoridades para evitar abusos sexuais por parte dos seus colaboradores, depois do que se passou com a Oxfam.

Notícias recentes dão conta que responsáveis da Oxfam, confederação de instituições humanitárias cuja sede se situa em Oxford, no Reino Unido, usaram dinheiro da ONG para pagar prostitutas no Haiti depois do sismo de 2010.

A preocupação alargou-se ao setor de ajuda humanitária no Reino Unido depois do diário The Sunday Times ter noticiado que mais de 120 trabalhadores de organizações britânicas estiveram envolvidos em casos de abuso sexual no ano passado.